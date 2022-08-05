Канадский министр объяснил Киеву преимущество «Северного потока» Министр природных ресурсов Канады Уилкинсон: поставки газа через Украину будут гораздо меньше прокачки «Северного потока»

Фото: Fred Chartrand/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон

Министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон поспорил с послом Украины Юлией Ковалив по поводу «Северного потока». По его словам, транзит газа через Украину не может быть альтернативой данному трубопроводу, сообщает Bloomberg.

Министр отметил, что данный вопрос обсуждался с экспертами Международного энергетического агентства, а также официальными лицами ЕС и Германии. Они пришли к выводу, что поставки газа через территорию Украины будут «значительно меньше» тех, которые могут идти по «Северному потоку» при полной мощности.

Кроме того, министр указал на риски, связанные с проведением спецоперации, а также на возможность того, что Россия может сократить прокачку топлива через Украину.

Ковалив не согласилась с мнением главы ведомства, указав, что Украина может поставлять необходимый объём газа в Германию. Она отметила, что сейчас по украинской сети доставляется больше голубого топлива, чем по «Северному потоку».

Ранее сообщалось, что Германия по-прежнему не может вернуть России газотурбинный двигатель для «Северного потока», который был отправлен на ремонт в Канаду. Берлин утверждает, что все документы в порядке и агрегат готов к отправке в РФ, однако «нужно участие клиента». «Газпром» в свою очередь опубликовал заявление, указав, что отправка турбины на компрессионную станцию «Портовая» невозможна из-за санкций.