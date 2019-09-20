Учёные пришли к выводу, что сотрудники канадского посольства, якобы подвергшиеся на Кубе в 2017 году акустическим атакам, на самом деле могли пострадать от частого применения средств фумигации во избежание распространения вируса Зика.
Как сообщает
Минздрав острова утверждает, что фумигаторы, используемые на Кубе, соответствуют стандартам безопасности, однако намерен изучить эту проблему на основе опубликованных исследований.
Как писал News.ru, семьи канадских дипломатов на Кубе возвращаются на родину по настоянию своего МИДа из-за случившегося ранее неизвестного звукового воздействия. В последний раз такая «звуковая атака» отмечалась в декабре 2017 года. У людей шла из носа кровь, ощущались головные боли и головокружение. Аналогичному звуковому влиянию на острове подверглись ранее и американские дипломаты. Врачи тогда не смогли установить причину этих недомоганий.