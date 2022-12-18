Канадская журналистка обвинила Киев в геноциде жителей Донбасса Журналистка из Канады Барлет обвинила Украину в совершении геноцида жителей Донбасса

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канадская журналистка Ева Барлет, которая освещает события в Донбассе, обвинила Украину в геноциде русскоязычного населения региона. Свое заявление она сделала в ходе видеоконференции, организованной Институтом Шиллера, сообщает РИА Новости.

Я и мои коллеги документируем преступления Украины против мирных граждан Донбасса. Это важно, чтобы в итоге Украину привлекли к ответственности за эти военные преступления, — подчеркнула журналистка.

Барлет выразила надежду, что есть возможность изменить дискурс, чтобы деяния Украины больше не обелялись. Тем более, что Киев «обстреливает абсолютно не военные зоны», а жилые, мирные районы. Такие действия Украины она назвала терроризмом и военным преступлением. По словам Барлет, об этом не рассказывают в западных СМИ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время в Донецке сложилась непростая ситуация. Он подчеркнул, что специальная военная операция РФ на Украине продолжается. По словам Пескова, первоочередная задача российских военных заключается в защите жителей ЛНР и ДНР.