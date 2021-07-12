Канадка среднего возраста раскрыла секрет внешности 19-летней

53-летняя жительница Канады Натали Гангон, которую в сети сравнивают с 19-летней девушкой, раскрыла секрет своей красоты, сообщает The Sun. По словам блогера, для сохранения молодости она тщательно следит за питанием и регулярно занимается спортом. Она отметила, что придерживается интервального голодания: она ест только в период с 12 дня до 8 вечера.

Большую часть времени я стараюсь питаться здоровой пищей, есть меньше полуфабриктов и не слишком много сахара, — рассказала Гангон.

Несмотря на ограничения по времени потребления пищи, женщина призналась, что не морит себя голодом и потребляет не менее 2000 калорий в день. Она добавила, что иногда позволяет себе фастфуд и мороженное.

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что чрезмерное употребление сладкого может привести к развитию метаболического синдрома, который ведёт к сахарному диабету, атеросклерозу, жировой дистрофии печени и панкреатиту. Он добавил, что набор этих симптомов может также свидетельствовать о заболевании булимией, когда человек начинает есть без остановки. Для предотвращения развития этих симптомов эксперт посоветовал соблюдать нормы пищевого потребления.