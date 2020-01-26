В Канаде житель провинции Британская Колумбия застрял в канализации вверх ногами.
Об этом сообщает издание
Прибывшие пожарные обнаружили что головой канадец едва не касался воды. Он выловил свой телефон, позвонил жене и попросил, чтобы она вызвала спасателей. Пожарные и полицейский вытащили мужчину из канализации. Он не пострадал.
Ему очень повезло, что в тот день не шёл дождь и в канализацию не текла вода, — заявил Томсон.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на 21-м км Калужского шоссе в канализационном люке нашли мёртвые тела двух сотрудников дорожной службы. Работников начали искать после того, как они утром не сдали смену.
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