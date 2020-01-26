https://static.news.ru/photo/a2325e5a-405a-11ea-8a42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

В Канаде житель провинции Британская Колумбия застрял в канализации вверх ногами.

Об этом сообщает издание Ottawa Sun , ссылаясь на помощника начальника пожарной охраны Кэма Томсона. По его словам, инцидент произошёл 23 января. Мужчина уронил в канализацию свои очки и телефон, полез за ними и застрял.

Прибывшие пожарные обнаружили что головой канадец едва не касался воды. Он выловил свой телефон, позвонил жене и попросил, чтобы она вызвала спасателей. Пожарные и полицейский вытащили мужчину из канализации. Он не пострадал.

Ему очень повезло, что в тот день не шёл дождь и в канализацию не текла вода, — заявил Томсон.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на 21-м км Калужского шоссе в канализационном люке нашли мёртвые тела двух сотрудников дорожной службы. Работников начали искать после того, как они утром не сдали смену.