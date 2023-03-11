Канадец отстоял в суде «Богом данное право» показывать средний палец Канадец отстоял в суде право показывать средний палец в ссоре с соседом

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Суд в Канаде оправдал жителя пригорода Монреаля Нила Эпштейна, обвиняемого в преследовании своего соседа. Одним из пунктов обвинения было то, что мужчина показывал заявителю средний палец. Инстанция постановила, что этот жест, вероятно, является не самым вежливым, но все же он защищен конституцией как часть прав человека на свободу самовыражения, передает The Guardian.

Дело было открыто еще в 2021 году. Тогда между Эпштейном и его соседом произошел конфликт, попавший на камеры наружного видеонаблюдения на придомовой территории. В процессе ругани заявитель с дрелью в руках назвал обвиняемого «сумасшедшим». Тот в грубой форме посоветовал мужчине «отвалить», а также показал ему средний палец. Жест попал на видео.

После ссоры Эпштейн, отлучившись на время, вернулся домой и увидел там полицейских. В результате разбирательства судья признал, что после призыва «отвалить» человеку все же не стоит звонить правоохранителям, у которых есть более важные дела. Сами претензии были охарактеризованы как «мелочное соседское недовольство».

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