Канадцы вышли на акцию протеста из-за украинского конфликта CTV: в Канаде прошла акция протеста против поставок оружия Украине

Фото: DanitaDelimont.com/Global Look Press

Галифакс, Канада

Акция протеста против поставок оружия Украине и в поддержку выхода Канады из НАТО состоялась в Галифаксе (провинция Новая Шотландия). Ее участники выступили за мирные переговоры, которые считают единственным решением украинского конфликта, сообщает телеканал CTV.

В сюжете телеканала протестующие несли плакаты «Спонсируйте мир, а не войну» и «Нет НАТО».

Мы [Канада] вносим вклад в продолжение и усиление [военных действий], — отметила одна из активисток.

По ее словам, протестующие понимают ситуацию и не отрицают факт того, что «украинский народ страдает». Активистка напомнила, что Альянс создавался в качестве оборонительного союза, однако за время украинского конфликта, по ее мнению, добровольно трансформировался, когда финансовая прибыль резко возросла.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес обратился к жителям Дублина с призывом выйти на улицы города с протестами против антироссийской прокси-войны НАТО и США. Он назвал войны «глупыми» и добавил, что большинство европейцев хотят прекращения конфликта в отличие от западных политических деятелей и мировых СМИ.