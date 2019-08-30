https://static.news.ru/photo/d7367064-ccf1-11e9-a113-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Трое жителей Канады сорвали джекпот национальной лотереи и выиграли 9 млн канадских долларов ($6,8 млн), сообщили в компании OLG, организующей розыгрыш.

Деньги будут разделены между тремя победителями, передаёт ТАСС .

В настоящий момент есть информация лишь о месторасположении магазинов, в которых были куплены выигрышные билеты. Согласно правилам игры, победителю необходимо обратиться в офис организации и предъявить свой билет. Его имя должно быть публично озвучено.

Ранее News.ru писал, что победитель национальной лотереи Lotto Max в Канаде на протяжении девяти месяцев не является за своим выигрышем в размере 60 млн канадских долларов ($45,7 млн). Розыгрыш состоялся ещё в октябре 2018 года. По словам организаторов лотереи, у победителя есть ещё три месяца, чтобы забрать свой приз. Если он не уложится в этот срок, победа будет аннулирована.