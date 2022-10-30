Канадцы раскритиковали решение правительства о сборе средств для Украины

Фото: pm.gc.ca

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо

Зрители канадского телеканала CBC раскритиковали решение правительства страны выпустить гособлигации для сбора средств в помощь Украине. По их мнению, Канада уже достаточно помогла Киеву и теперь кабмину пора позаботиться о собственных гражданах.

По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, облигации будут предлагаться населению в основных банках страны. Срок их обращения составит пять лет.

Комментируя видео на данную тему в YouTube, канадцы напомнили правительству о том. что в стране множество бездомных, которым требуется помощь.