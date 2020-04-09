Из-за близости к США, ставшими эпицентром распространения коронавируса в мире, Канада долго сдерживала эпидемию на своей территории, но в последние дни число заболевших стало стремительно увеличиваться. Предпринятые в стране изоляционные меры очень похожи на те, которые российское руководство использует в Москве. NEWS.ru поговорил с жителями Канады о том, как действия властей по сдерживанию коронавируса изменили их жизнь.

Первый официальный случай заражения SARS-CoV-2, вызывающего лёгочную пневмонию COVID-19, был подтверждён на канадской территории 25 января — у человека, прилетевшего из Ухани. К 16 марта, когда власти Канады решили закрыть границы, приостановись работу образовательных учреждений ввести и ввести изоляцию для граждан, в стране насчитывалось немногим более 300 инфицированных. По состоянию на 9 апреля их уже свыше 19 тысяч.

Режим самоизоляции в стране очень похож на те меры, которые действуют в Москве: местным жителям можно выходить на улицу лишь в магазины и аптеки. Индивидуальные занятия спортом или прогулки, разрешённые в ряде европейских государств, в Канаде под строгим запретом. Для тех, кто вернулся из-за рубежа, обязателен 14-дневный карантин. Несмотря на высокий уровень социальной ответственности, не все канадцы следуют правилам.

Zou Zheng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Согласно опросу, проведённому для издания Global News, каждый четвёртый признаёт, что не полностью соблюдает меры предосторожности. При этом большинство рассматривает их как эффективные: 95% респондентов считают, что социальное дистанцирование поможет предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, 72% верят в систему здравоохранения страны и не ожидают её перегрузки.

Как рассказала NEWS.ru жительница Торонто Чи Нгуен, действительно только 75% канадцев соблюдают предписания властей. По её словам, это связано с тем, что не все жители страны осознали реальную угрозу коронавируса. В её семье стараются строго придерживаться введённых ограничений и больше общаться онлайн.

Канада пока не достигла пика пандемии — число подтверждённых случаев COVID-19 постоянно увеличивается. С 16 марта действуют меры социального дистанцирования: школы будут закрыты как минимум до 4 мая. У меня двое детей: пяти и двух лет. Начались дистанционные занятия, так что теперь старший сын занимается онлайн. Мой контракт закончился 20 марта, я сейчас пытаюсь найти новую работу, а также организовать групповые видеозвонки для моего сына и его друзей (чтобы их родители могли не отвлекаться от работы). Завтра мы попробуем запустить наш первый онлайн детский сад, и, наверно, запишем обращение к учителю с благодарностью. Нам повезло: работодатель мужа продолжает выплачивать зарплату, но как долго это продлится — неизвестно. Чи Нгуен жительница Торонто жительница Торонто

По словам Чи, членам её семьи пришло сообщение от главного советника по общественному здравоохранению о том, что ношение масок на улице — это новая, дополнительная мера, которая поможет стране предотвратить распространение коронавируса.

Если учесть, что нам не приходится работать и одновременно следить за бегающими по дому детьми, то могу сказать: мы справляемся с ситуацией настолько хорошо, насколько это возможно, — добавила собеседница портала.

В Канаде уже можно заметить последствия эпидемии, замечает Чи: число транзитных пассажиров снизилось, большинство местных компаний закрылось. Но в этой ситуации проявилась социальная сплочённость: как и в ряде других стран, в Канаде появилась традиция выходить на балконы по вечерам и отбивать ритм на кастрюлях в знак поддержки тем, кто работает в эти дни. По её словам, многие компании постарались переориентировать своё производство таким образом, чтобы помогать медучреждениям страны, выпускать защитные маски и аппараты ИВЛ.

Pool Didier Lebrun/Belga News Ag/Global Look Press

Джейн Мейер живет в небольшом городе Стони-Плейн в провинции Альберта. В разговоре с NEWS.ru она рассказала, что пандемия коронавируса не затронула её жизнь, но оказала сильное влияние на её родных.