Из-за близости к США, ставшими эпицентром распространения коронавируса в мире, Канада долго сдерживала эпидемию на своей территории, но в последние дни число заболевших стало стремительно увеличиваться. Предпринятые в стране изоляционные меры очень похожи на те, которые российское руководство использует в Москве. NEWS.ru поговорил с жителями Канады о том, как действия властей по сдерживанию коронавируса изменили их жизнь.
Первый официальный случай заражения SARS-CoV-2, вызывающего лёгочную пневмонию COVID-19, был подтверждён на канадской территории 25 января — у человека, прилетевшего из Ухани. К 16 марта, когда власти Канады решили закрыть границы, приостановись работу образовательных учреждений ввести и ввести изоляцию для граждан, в стране насчитывалось немногим более 300 инфицированных. По состоянию на 9 апреля их уже свыше 19 тысяч.
Режим самоизоляции в стране очень похож на те меры, которые действуют в Москве: местным жителям можно выходить на улицу лишь в магазины и аптеки. Индивидуальные занятия спортом или прогулки, разрешённые в ряде европейских государств, в Канаде под строгим запретом. Для тех, кто вернулся из-за рубежа, обязателен 14-дневный карантин. Несмотря на высокий уровень социальной ответственности, не все канадцы следуют правилам.
Согласно опросу, проведённому для издания Global News, каждый четвёртый признаёт, что не полностью соблюдает меры предосторожности. При этом большинство рассматривает их как эффективные: 95% респондентов считают, что социальное дистанцирование поможет предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, 72% верят в систему здравоохранения страны и не ожидают её перегрузки.
Как рассказала NEWS.ru жительница Торонто Чи Нгуен, действительно только 75% канадцев соблюдают предписания властей. По её словам, это связано с тем, что не все жители страны осознали реальную угрозу коронавируса. В её семье стараются строго придерживаться введённых ограничений и больше общаться онлайн.
Канада пока не достигла пика пандемии — число подтверждённых случаев COVID-19 постоянно увеличивается. С 16 марта действуют меры социального дистанцирования: школы будут закрыты как минимум до 4 мая. У меня двое детей: пяти и двух лет. Начались дистанционные занятия, так что теперь старший сын занимается онлайн. Мой контракт закончился 20 марта, я сейчас пытаюсь найти новую работу, а также организовать групповые видеозвонки для моего сына и его друзей (чтобы их родители могли не отвлекаться от работы). Завтра мы попробуем запустить наш первый онлайн детский сад, и, наверно, запишем обращение к учителю с благодарностью. Нам повезло: работодатель мужа продолжает выплачивать зарплату, но как долго это продлится — неизвестно.
По словам Чи, членам её семьи пришло сообщение от главного советника по общественному здравоохранению о том, что ношение масок на улице — это новая, дополнительная мера, которая поможет стране предотвратить распространение коронавируса.
Если учесть, что нам не приходится работать и одновременно следить за бегающими по дому детьми, то могу сказать: мы справляемся с ситуацией настолько хорошо, насколько это возможно, — добавила собеседница портала.
В Канаде уже можно заметить последствия эпидемии, замечает Чи: число транзитных пассажиров снизилось, большинство местных компаний закрылось. Но в этой ситуации проявилась социальная сплочённость: как и в ряде других стран, в Канаде появилась традиция выходить на балконы по вечерам и отбивать ритм на кастрюлях в знак поддержки тем, кто работает в эти дни. По её словам, многие компании постарались переориентировать своё производство таким образом, чтобы помогать медучреждениям страны, выпускать защитные маски и аппараты ИВЛ.
Джейн Мейер живет в небольшом городе Стони-Плейн в провинции Альберта. В разговоре с NEWS.ru она рассказала, что пандемия коронавируса не затронула её жизнь, но оказала сильное влияние на её родных.
Я живу за городом, вдали от мегаполиса и работаю из дома, так что моя повседневная жизнь изменилась не сильно. Но вот уже несколько недель я не видела ни своих родителей, ни внуков, а двое моих младших детей потеряли работу на фоне эпидемии. Родители моего мужа сейчас находятся в Италии, а мои — в Великобритании, так что я слежу за тем, что у них происходит. Но в целом я не так часто читаю, что пишут в СМИ.
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