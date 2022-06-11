Канадцев предупредят о вреде здоровью каждой сигаретой Reuters: в Канаде предложили печатать предупреждение о вреде здоровью на каждой сигарете

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В Канаде предупреждения о вреде здоровью могут начать размещать на каждой сигарете. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра по делам психического здоровья и лечению зависимостей страны Каролин Беннет. Руководство страны приступает к консультациям по этому поводу. Также предлагается расширить список заболеваний, информация о риске которых размещается на табачной продукции.

Добавление предупреждений о вреде здоровью на отдельные табачные изделия поможет гарантировать, что эти важные сообщения дойдут до людей, в том числе молодёжи, которая часто получает сигареты по одной <...>, обходя информацию, напечатанную на пачке, — сказала министр.

11 июня начинается 75-дневный период общественных консультаций по данному предложению. Выводы, которые будут сделаны, лягут в основу новых правил. В числе прочих мер предлагается, в частности, расширить список заболеваний, сообщения о риске которых размещаются на табачной продукции.

При этом в канадском отделении табачной компании Philip Morris полагают, что новые меры не помогут снизить число курящих.

В 2001 году Канада стала первой страной в мире, где был принят закон об обязательной публикации изображений с вызываемыми курением заболеваниями на пачках с табачной продукцией.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что профилактические мероприятия, направленные на борьбу с курением и чрезмерным употреблением алкоголя, позволят сохранить в России около 1,2 млн жизней.