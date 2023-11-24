Канада заявила о желании бороться с дезинформацией в соцсетях вместе с ЕС Трюдо: Канада вместе с ЕС станет бороться с дезинформацией в соцсетях

Фото: Justin Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джастин Трюдо

Оттава и Брюссель намерены обсудить вопросы сотрудничества в цифровой сфере, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, чье выступление накануне саммита Канада — ЕС транслировали национальные телеканалы. По его словам, речь идет о борьбе с распространением в социальных сетях дезинформации, влияющей на настроения людей.

Поговорим о сотрудничестве в цифровой сфере, и оно будет иметь огромное значение. Вместе должны понять механизмы влияния технологий искусственного интеллекта и дезинформации на социальные сети <...>, что во многих случаях усугубляет [решение] стоящих перед нами проблем, — подчеркнул Трюдо.

Премьер добавил, что на саммите, который проходит 23–24 ноября в канадском Сент-Джонсе, также обсудят ситуацию на Украине и в секторе Газа, вопросы изменения климата и экономического сотрудничества.

Ранее житель Канады отказался пожать руку Джастину Трюдо и обрушился на него с критикой. Возмущенный мужчина обвинил его в высоких ценах на недвижимость и припомнил введение углеродного налога. Более того, канадец назвал Трюдо преступником из-за спонсирования конфликта на Украине. Премьер пытался оправдаться, но в итоге быстро ретировался, утверждая, что гражданин «слишком много слушает путинской пропаганды».