Канада запретила въезд для Путина и ещё тысячи россиян

Фото Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Министр общественной безопасности Канады Марко Мендичино заявил, что Оттава решила запретить въезд для примерно одной тысячи россиян, включая президента России Владимира Путина. По его словам, запрет стал ещё одним ограничением для лиц, которые уже значатся в санкционных списках североамериканской страны, сообщает РИА Новости.

Мы только что объявили о запрете на въезд для примерно тысячи россиян, включая Путина и членов его окружения, — отметил чиновник.

Мендичино добавил, что запрет вводится из-за событий на Украине, и Канада продолжит поддерживать Киев.

В сенат Канады 17 мая внесли законопроект, предполагающий запрет на въезд в страну для Путина, членов правительства и военного командования РФ, а также ряда других лиц. Канадские законы запрещают правительству вводить такой запрет, поэтому в парламент внесли другую инициативу. Её одобрение позволит внести поправки в так называемый «Закон об иммиграции и защите беженцев».

Ранее стало известно, что Канада включила в свои санкционные списки ещё 40 российских физических лиц, в том числе бизнесменов и военных. Под ограничениями также оказались пять организаций, оказывающих «косвенную или прямую поддержку» российским военным. Документ обнародован 8 мая по итогам встречи в Киеве премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента Украины Владимира Зеленского.