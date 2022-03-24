Канада запланировала ввести санкции на экспорт товаров и технологий в РФ

Руководство Канады запланировало ввести новый пакет санкций, касающийся экспорта определённых товаров и технологий в Россию, гласит заявление пресс-службы премьер-министра страны Джастина Трюдо, передаёт ТАСС. В письме председатель правительства уточнил, что новый список ограничений направлен на подрыв и ослабление возможностей российских вооружённых сил на фоне продолжающейся военной спецоперации на Украине.

Премьер-министр сегодня объявил о дополнительных мерах по поддержке Украины и привлечению России к ответственности за её спецоперацию, в том числе введение в ближайшие дни новых запретов в соответствии с Положением об особых экономических мерах, о запрете экспорта определённых товаров и технологий в Россию с целью подрыва и ослабления возможностей российских вооружённых сил, — отмечено в документе.

Помимо этого, Канада выделит 50 млн канадских долларов (около $40 млн) на поддержку стран Европы, которые будут принимать украинских беженцев. Средства также пойдут ВОЗ, агентству ООН по делам беженцев и Канадскому Красному Кресту.

Ранее канадские власти ввели санкции против 160 членов Совета Федерации России. Премьер пояснил, что таким образом руководство страны усиливает давление на РФ посредством ограничений.

Также и Министерство финансов США расширило список санкций, связанных с Россией и её гражданами, сообщили на официальном сайте министерства. Новый санкционный пакет коснулся председателя правления Сбербанка Германа Грефа, а также 328 членов Государственной думы. По словам представителей министерства, данные санкции согласуются с аналогичными ограничениями, принятыми Канадой и ЕС в отношении России.