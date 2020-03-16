https://static.news.ru/photo/2710e502-67b5-11ea-acde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о закрытии государственных границ. Причиной стало распространение коронавируса.

Мы закрываем границы, — заявил он.

Трюдо отметил, что граница останется открытой для канадцев и людей, которые имеют вид на жительство в стране. Также её смогут свободно пересекать дипломаты и члены экипажей самолётов.

Рейсы из других стран будут принимать только четыре аэропорта. В частности, Ванкувер, Калгари, Монреаль и Торонто, информирует Bloomberg.

NEWS.ru писал ранее, что в США впервые испытали вакцину от коронавируса. В исследовании приняли участие 45 добровольцев.