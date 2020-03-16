Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о закрытии государственных границ. Причиной стало распространение коронавируса.
Мы закрываем границы, — заявил он.
Трюдо отметил, что граница останется открытой для канадцев и людей, которые имеют вид на жительство в стране. Также её смогут свободно пересекать дипломаты и члены экипажей самолётов.
Рейсы из других стран будут принимать только четыре аэропорта. В частности, Ванкувер, Калгари, Монреаль и Торонто,
NEWS.ru писал ранее, что в США впервые испытали вакцину от коронавируса. В исследовании приняли участие 45 добровольцев.
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