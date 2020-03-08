Решение о материальной поддержке правоохранительных органов Украины принято по итогам визита главы МИД Канады Франсуа-Филиппа Шампаня в Киев.
Поддержка будет осуществляться в течение трёх лет и должна помочь укрепить потенциал полиции Украины при осуществлении процессов реформирования. Визит Шампаня проходил с 4 по 6 марта, в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским обсуждался ход реформ в стране,
Как писал NEWS.ru ранее, американскому конгрессу в неофициальном порядке сообщили о планах Минобороны США предоставить Украине новую военную помощь. Речь идёт о вооружении на сумму $125 млн.
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