Канада ввела санкции против жены и сына Медведева Канада ввела санкции против 129 физических лиц и 63 организаций из РФ

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Канада ввела санкции против супруги заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева Светланы и сына Ильи. Также под ограничения попали вице-премьер правительства России Татьяна Голикова и помощник президента РФ Максим Орешкин. Соответствующий документ опубликован на сайте канадского Министерства международных дел.

Сегодня мы объявляем новые санкции против 129 физических лиц и 63 организаций, включая российских заместителей премьер-министра, министров, других членов администрации президента России, российских военных и тех, кто участвует в производстве оружия, используемого на Украине, — заявил в этой связи премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Также под ограничения попали миллиардер Алексей Мордашов и члены его семьи. Кроме того, Канада ввела санкции в отношении Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Всего новые санкции приняты в отношении 129 физических лиц и 63 организации из России. Ограничения затрагивают в том числе ФСО, ФСБ, Главное управление Генштаба, Госдуму, Совет Федерации, «Роснефтегаз».

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США ввело ограничительные меры против 22 физлиц и 83 юрлиц из России. Рестрикции коснулись оборонно-промышленного комплекса, предприятий, производящих углеродное волокно, авиакосмического сектора и сферы электроники. Ограничения стали частью пакета рестрикций США против России. Министерство торговли США внесло в черный список еще 76 организаций из РФ. В перечень включили в том числе фонд «Сколково» и «Сколтех».

В свою очередь власти Великобритании решили расширить антироссийские санкции, введя ограничительные меры в отношении 92 физических и юридических лиц России. В частности, под ограничения попали вице-премьер РФ Александр Новак, экс-премьер Виктор Зубков, глава Минцифры Максут Шадаев, заммэра Москвы Максим Ликсутов, мать гимнастки Алины Кабаевой Любовь и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бывший главный охранник президента России Владимира Путина.