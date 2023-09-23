Канада ввела санкции против российского гимнаста Власти Канады ввели санкции против олимпийского чемпиона Никиты Нагорного

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Никита Нагорный

Власти Канады включили в санкционный список олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиту Нагорного, об этом сообщается на сайте кабмина страны. Ограничения в отношении спортсмена и еще 41 гражданина России вступили в силу с 20 сентября.

Оттава обвиняет Нагорного и других россиян, включенных в перечень, в причастности к «незаконной передаче украинских детей в Россию и их опеке над ними, а также к созданию и распространению дезинформации и пропаганды».

В июне Нагорный допустил, что может завершить в скором времени спортивную карьеру. По его словам, причиной тому может послужить недопуск сборной России к участию в Олимпиаде-2024 в Париже. Спортсмен добавил, что пока он продолжает тренироваться и готовиться к возвращению к международным стартам. Он также рассказал, что своей глобальной миссией видит популяризацию и развитие спорта в России.

Нагорный — олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в командных соревнованиях. Он также завоевал две бронзы Игр и одно серебро.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что бывшего футболиста и блогера Евгения Красаву Савина проверят на дискредитацию Вооруженных сил России. По его информации, поводом стало интервью спортсмена Ксении Собчак, в котором он негативно высказывался в адрес армии России.

В феврале Савин уже привлекался к ответственности по аналогичной статье. Тогда суд приговорил его к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Если в ходе проверки будет выявлено повторное нарушение законодательства, то спортсмену грозит до пяти лет лишения свободы.