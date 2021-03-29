Канада ввела санкции против российских и украинских граждан

https://static.news.ru/photo/cd9a993c-90bc-11eb-8000-96000091f725_660.jpg Фото: Moritz Wolf/Imagebroker.com/Global Look Press

Канада ввела санкции в отношении двух российских и украинских физических лиц, а также против четырёх предприятий в Крыму. Об этом сообщает МИД страны.

Министр иностранных дел Марк Гарно сегодня объявил о новых санкциях против двух физических и четырёх юридических лиц в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Россия) и Положением о специальных экономических мерах (Украина) в ответ на незаконную оккупацию и аннексию Россией Автономной Республики Крым, — цитирует сообщение канадского ведомства ТАСС.

Отмечается, что под санкции попали генеральный директор «Гранд Сервис Экспресса» (оператора железнодорожного сообщения с Крымом) Александр Ганов и глава «Мостотреста» Леонид Рыженькин. Также ограничения коснулись ОАО «Ленпромтранспроект», ФГУП «Крымская железная дорога», Крымской первой страховой компании и ОАО «Управление строительства железной дороги Беркакит — Томмот — Якутск».

Ранее власти Канады ввели санкции против российских официальных лиц из-за заключения оппозиционера Алексея Навального.

Под ограничения попали девять граждан РФ. Среди них директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генеральный прокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, глава управления АП по внутренней политике Андрей Ярин, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также полпред президента в Сибири Павел Попов, писал NEWS.ru.