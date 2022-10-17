Канада ввела санкции против Канделаки, Безрукова и «Звезды»

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Канада расширила санкционный список против России и внесла в него 34 физлица и одну организацию, которые, по версии властей, могут быть причастны к «распространению дезинформации». Об этом сообщается на сайте правительства страны, где опубликовано заявление главы МИД Канады Мелани Жоли.

В список попали телеканал «Звезда», помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский. Также под санкции попали актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Владимир Машков, журналисты Павел Гусев, Наиля Аскер-заде, Кирилл Клейменов, Андрей Кондрашов и другие.

Введены санкции против спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и телеведущей Тины Канделаки, руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Алексея Нечаева.

Ранее вице-премьер Канады Христя Фриланд призвала исключить Россию из МВФ и G20. Тем не менее она признала, что Канада мало что может сделать для реализации этой идеи. По ее словам, заседания МВФ и Всемирного банка — это «встречи пожарных», а Россия, считает Фриланд, является «поджигателем».