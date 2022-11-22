Канада ввела санкции против чиновников и компаний из Белоруссии

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Канада ввела санкции против ряда белорусских высокопоставленных лиц и компаний, сообщили в канадском МИД. Рестрикции коснутся тех, кто «причастен к размещению и транспортировке российских военных и оборудования» при проведении РФ спецоперации на Украине.

Компании, которых коснутся ограничения, работают в сферах военного производства, машиностроения, технологий, железнодорожных перевозок и банковского дела.

Власти Канады периодически вносят российских физлиц и юрлиц в санкционные списки из-за ситуации на Украине.

17 октября Оттава ввела ограничительные меры против 34 физлиц и одной организации. В перечень попали телеканал «Звезда», помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский, актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Владимир Машков, журналисты Павел Гусев, Наиля Аскер-заде, Кирилл Клейменов, Андрей Кондрашов и другие.

28 октября канадский премьер-министр Трюдо анонсировал очередные санкции против граждан и предприятий России. В нем значились 35 физлиц и шесть юрлиц.

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