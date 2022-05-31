Канада ввела санкции против четырех юрлиц и 22 физлиц РФ, включая Кабаеву

Алина Кабаева / Фото Андрей Любимов/АГН «Москва»

Канада приняла ограничительные меры в отношении 22 российских физлиц, включая председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алину Кабаеву, а также против четырех юрлиц. Под санкции попали Россельхозбанк, Инвестторгбанк, управляющие компании Российского фонда прямых инвестиций и Российской венчурной компании, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства страны.

Как сообщает пресс-служба кабмина Канады, новые ограничения призваны оказать давление на руководство России, чтобы оно прекратило спецоперацию на Украине.

Среди перечисленных физических и юридических лиц есть высшие должностные лица российских финансовых учреждений и члены их семей, а также ключевые финансовые учреждения и банки, — говорится в сообщении.

В дополнительном списке физических лиц, на которых распространяются санкции, значатся бывшая жена олигарха Михаила Фридмана Ольга Айзиман, его дочери Лариса и Екатерина, сооснователь Hoff Михаил Кучмент, бывший глава корпорации МСП Александр Браверман и члены его семьи, заместитель председателя правления «Газпрома» Михаил Россеев, зампред ВТБ Вадим Кулик, бывшие члены правления Сбербанка Сергей Мальцев, Наталья Алымова, Александра Бурико и другие граждане.

Ранее власти Великобритании ввели санкции против Кабаевой и бывшей жены президента России Владимира Путина Людмилы Очеретной. Ограничительные меры также были приняты в отношении бабушки Кабаевой Анны Зацепилиной, родственников главы государства и других лиц.