Канада ввела санкции против 33 российских оборонных предприятий

В Канаде объявили о введении новых санкций против 33 российских предприятий оборонного сектора, говорится в сообщении на сайте МИД страны. Ранее канадские власти уже вводили санкции против российских граждан и предприятий.

Канада всегда будет поддерживать Украину. Сегодняшние меры — последний пример нашей непоколебимой поддержки Украины и её народа. Мы будем продолжать поддерживать храбрых мужчин и женщин, борющихся за свою свободу, и мы требуем, чтобы виновные в злодеяниях понесли ответственность, — заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Канада до этого ввела санкции против 160 членов Совета Федерации на фоне военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. Премьер пояснил, что таким образом руководство страны усиливает давление на РФ посредством ограничений. Он также пообещал, что Канада и дальше будет работать с союзниками в целях «привлечения РФ к ответственности» за ситуацию на Украине.

Помимо этого, Канада выделит 50 млн канадских долларов (около $40 млн) на поддержку стран Европы, которые будут принимать украинских беженцев. Средства также пойдут ВОЗ, агентству ООН по делам беженцев и Канадскому Красному Кресту.