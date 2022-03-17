Канада ввела санкции против 22 представителей оборонного сектора Белоруссии

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Власти Канады ввели дополнительные санкции в отношении физических лиц Белоруссии. Под новые ограничения попали 22 высокопоставленных представителя оборонного сектора республики, сообщили в канадском Министерстве иностранных дел. Список попавших под санкции должностных лиц не приводится.

По данным дипведомства, введенные ограничения демонстрируют непоколебимую приверженность Канады оказанию давления на руководство Белоруссии, чтобы оно прекратило поддерживать российскую спецоперацию на Украине.

Канада продолжит отслеживать ситуацию и будет работать в тесном сотрудничестве со своими международными партнерами по данному вопросу, — отметили в МИД.

Канада ранее расширила ограничительные меры в отношении РФ из-за событий на Украине, добавив в санкционный cписок ещё 15 российских должностных лиц. Санкции коснулись, в частности, официального представителя Минобороны Игоря Конашeнкова и глaвы Минэкономики Макcима Решетникова.

О начале военной спецоперации по демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».