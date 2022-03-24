Канада ввела санкции против 160 представителей Совета Федерации России

Канадские власти ввели санкции против 160 членов Совета Федерации России, на фоне военной спецоперации на Украине, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Премьер пояснил, что таким образом руководство страны усиливает давление на РФ посредством ограничений, пишет РИА Новости.

Сегодня Канада усиливает давления на Россию посредством введения санкций в отношении 160 членов Совета Федерации РФ, которые способствовали и сделали возможным это неоправданное решение, — заявил Трюдо.

Напомним, что ранее Министерство финансов США расширило список санкций, связанных с Россией и её гражданами, сообщили на официальном сайте министерства. Новый санкционный пакет коснулся председателя правления Сбербанка Германа Грефа, а также 328 членов Государственной думы. По словам представителей министерства, данные санкции согласуются с аналогичными ограничениями, принятыми Канадой и ЕС в отношении России.

Напомним, что ранее советник главы Белого дома Джейк Салливан анонсировал введение очередного пакета санкций против России, которые должны были затронуть как частных лиц, так и различные структуры. Новые санкции, по словам Салливана, были необходимы для того, чтобы Москва не могла обойти введённые ранее ограничения.