Канада ввела новые санкции против россиян Канада ввела новые санкции против 62 российских физлиц и оборонного предприятия

Фото: Paul Chiasson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джастин Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о вводе новых санкций против россиян, о чем он сообщил в ходе саммита «Крымская платформа», организованного президентом Украины Владимиром Зеленским. Так, новые ограничения будут введены против 62 физических лиц и одного оборонного предприятия, передает Lapresse.

Сегодня мы объявляем новые санкции в отношении 62 физлиц и одного предприятия из оборонного сектора, — заявил Трюдо.

Также в ходе саммита он подчеркнул, что Канада готова при необходимости предоставлять дополнительную помощь оборонным предприятиям Украины, передавая нужное оборудование и консультируя его на тему технической эксплуатации.

Отмечается, что в новый санкционный список попали официальные лица государства, губернаторы, члены их семей и связанные с Минобороны РФ лица.

По данным статистики X-Compilance, США и другие западные страны в течение полугода ввели в 67 раз больше санкций против России и ее граждан, чем за тот же период 2021 года. Как сообщают в агентстве, с конца февраля по середину августа текущего года Соединенные Штаты, Евросоюз, Великобритания, Канада, Япония и другие страны Запада 8353 раза включили российских юрлиц и физлиц в санкционные списки.

Самым масштабным обновлением санкционных списков стало включение в них более 300 депутатов Госдумы, проголосовавших за признание ЛДНР. Самые жесткие, «блокирующие» санкции коснулись порядка 2500 россиян.