Канада ввела новые санкции против России Премьер-министр Канады Трюдо объявил о санкциях против российских лиц, связанных с ВПК

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Канада ввела санкции против шести физических и 46 юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом России, сообщил офис канадского премьера Джастина Трюдо. Отмечается, что, помимо этого, под санкции попали два юридических и 13 физических лиц Белоруссии и 15 украинцев.

Сегодня премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада введет санкции <...> в отношении шести физических лиц и 46 компаний, связанных с российским оборонным сектором, 15 украинских граждан за поддержку России, <...> а также 13 членов правительства и оборонного сектора Белоруссии и двух белорусских компаний, — говорится в заявлении.

Также в документе отмечается, что Канада предпримет дополнительные и немедленные меры по запрету экспорта определенных передовых технологий, которые могут улучшить внутренний оборонный производственный потенциал России, включая квантовые компьютеры и современное производственное оборудование, сопутствующие компоненты, материалы, программное обеспечение и технологии.

Помимо этого, Оттава в сотрудничестве с США, Великобританией и Японией запретит импорт определенных товаров из России, чтобы «изолировать ее от международной финансовой системы».

Глава Министерства финансов и вице-премьер страны Христя Фриланд 21 июня заявила, что правительство Канады надеется в ближайшие дни принять закон, позволяющий конфисковать российские активы, подпавшие под санкции. Она отметила, что свои действия Канада обсуждала и координировала с международными партнёрами, в число которых входит и США.