Канада ввела новые санкции против России Канада ввела санкции в отношении нефтяной, газовой и химической отраслей России

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Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли сообщила, что против России введены новые санкции в отношении нефтяной, газовой и химической отраслей. В частности вступает в силу запрет на экспорт 28 услуг, касающихся бесперебойной работы данных отраслей. Ограничения коснутся и импорта российских энергоносителей, отмечается на сайте внешнеполитического ведомства.

Эти новые меры вводят запрет на <...> технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги. Запрет на экспорт нефти, газа и химических услуг нацелен на отрасль, на долю которой приходится около 50% доходов федерального бюджета России, — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Канада будет продолжать работать со своими единомышленниками в международном сообществе для координации дальнейших мер.

Накануне Россия закрыла въезд в страну для 41 гражданина Канады. Об этом сообщил МИД РФ. В стоп-листе значатся военные чиновники и главы организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине.