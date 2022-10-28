Канада ввела дополнительные санкции против 35 граждан России

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Джастин Трюдо

Канада включила в санкционный список еще 35 физических и 6 юридических лиц из России, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. По его словам, ограничения коснутся в том числе высших руководителей компании «Газпром» и ряда российских энергетических компаний, передает его пресс-служба.

Канада вводит новые санкции в отношении физических и юридических лиц, причастных к вторжению России в Украину. Эти новые меры будут направлены против 35 высокопоставленных должностных лиц энергетических предприятий, в том числе «Газпрома» и его дочерних компаний, а также шести предприятий энергетического сектора, причастных к продолжающимся нарушениям Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, — уточнил Трюдо.

Также он поделился планами ввести санкции в отношении российских сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей и сотрудников тюрем, которые могут быть причастны к «грубым и систематическим нарушениям прав человека».

17 октября Канада расширила санкционный список против России и внесла в него 34 физлица и одну организацию, которые, по версии властей, могут быть причастны к «распространению дезинформации». В список попали телеканал «Звезда», помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский. Также под санкции попали актеры Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Владимир Машков, журналисты Павел Гусев, Наиля Аскер-заде, Кирилл Клейменов, Андрей Кондрашов и другие.