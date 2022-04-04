Канада введёт санкции против девяти россиян и девяти белорусов

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Российского посла Сергея Нечаева вызвали в Министерство иностранных дел Германии из-за провокации в Буче, подготовленной украинскими националистами. В посольстве РФ отметили, что в «изложении Берлина» ответственность за «военное преступление» возложили на российских солдат.

Со своей стороны выразили категорическое неприятие однобоких обвинений Берлина, поспешившего, не дожидаясь проведения независимого расследования событий в городе Буче, встать на сторону киевского режима, который ранее был неоднократно уличён в...