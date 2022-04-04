Канада введёт санкции против девяти россиян и девяти белорусов
Никита Чайка
Никита Чайка
21:36, 04 апреля 2022
Фото: unsplash.com
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Канадские власти намерены внести в санкционные списки ещё девять граждан России и девять граждан Белоруссии в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в заявлении МИД Канады, опубликованном на официальном сайте. Во внешнеполитическом ведомстве объяснили рестрикции против граждан тем, что они способствовали «нарушению суверенитета Украины, а также её территориальной целостности».
Предстоящие меры наложат ограничения на девять россиян и девять белорусов за то, что они способствовали и допустили нарушения суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Эти физические лица имеют тесные связи с российским и белорусским режимами, — говорится в релизе.
Ранее канадские власти ввели санкции против 160 членов Совета Федерации на фоне военной спецоперации на Украине, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Премьер пояснил, что таким образом руководство страны усиливает давление на РФ посредством ограничений. Он также пообещал, что Канада и дальше будет работать с союзниками в целях «привлечения РФ к ответственности» за ситуацию на Украине.