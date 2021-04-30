Канада временно отказалась от вакцины Johnson & Johnson

https://static.news.ru/photo/d720416a-aa15-11eb-b7ce-96000091f725_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канадское правительство высказало опасения по поводу качества американской вакцины Johnson & Johnson. В стране временно отказались от применения препарата, который производит «дочка» корпорации компания Janssen. Об этом сообщил Минздрав Канады.

Причиной перестраховки чиновников стали сообщения, поступившие от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) о том, что выявлены случаи массового загрязнения вакцин. Работу комплекса по их производству в Балтиморе пока приостановили.

В Канаде пояснили, что сначала лекарственное вещество, которое производилось на предприятии, должно было пройти обработку, чтобы затем стать вакциной. Но конечный продукт выпускался на другом заводе за пределами Штатов, пишет РИА Новости.

Как и все вакцины, импортируемые в Канаду, препараты Janssen будут выпущены для распространения только после того, как Министерство здравоохранения Канады убедится, что они соответствуют высоким стандартам в отношении качества, безопасности и эффективности, — уточнили власти.

При этом 28 апреля в страну завезли всего 300 тысяч доз препарата.

Ранее американские учёные забили тревогу — по результатам нового исследования другая американская вакцина против COVID от Pfizer и BioNTech вызывает долгосрочные неврологические нарушения, вплоть до болезни Альцгеймера и бокового амиотрофического склероза, известного как болезнь Лу Герига. Отмечается, что при производстве препарата используют технологию матричной РНК (мРНК), которая ранее никогда не применялась на людях. Такую же технологию использует и Moderna, писал NEWS.ru.