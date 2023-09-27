Канада согласилась осудить нацизм во всех его формах CTV: парламент Канады согласился осудить нацизм во всех его формах

Фото: Patrick Doyle/Keystone Press Agency/Global Look Press

Члены парламента Канады согласились осудить нацизм во всех его формах и выразить солидарность со всеми его жертвами прошлого и настоящего, сообщает телеканал CTV. Он отмечает, что такое предложение в ходе заседания внес лидер оппозиционной партии «Квебекский блок» Ив-Франсуа Бланше.

По данным телеканала, предложение Бланше поддержали представители всех парламентских партий. Также депутаты осудили приглашение в парламент украинского нациста Ярослава Хунки, служившего в дивизии СС «Галичина». Более того, они «отозвали» оказанные эсэсовцу почести. Лидер правительства Канады в палате общин Карина Гулд рассказала коллегам о переживших Холокост членах ее семьи.

Если бы любой член парламента знал, перед кем его просят встать и аплодировать, то ни один человек не поддержал бы это, — заверила она.

Ранее стало известно, что спикер палаты общин Канады Энтони Рота ушел в отставку после чествования украинца-эсэсовца, которое он устроил в парламенте. О решении объявил сам политик.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что из Энтони Роты сделали «козла отпущения», чтобы вывести из-под удара премьер-министра Джастина Трюдо.