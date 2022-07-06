Канада ратифицировала членство Швеции и Финляндии в НАТО Канада первой из стран-членов НАТО ратифицировала участие Швеции и Финляндии в альянсе

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В последний день работы перед каникулами члены палаты общин Канады единогласно ратифицировали протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters. Канада стала первой из стран-членов альянса, кто одобрил вступление Швеции и Финляндии в блок. Аналогичная процедура должна пройти ещё в 29 странах, состоящих в НАТО.

Прежде чем использовать административный процесс для ратификации их членства, министр иностранных дел Мелани Джоли поговорила с законодателями, чтобы убедиться, что они согласны. <...> Мы хотели быть первой страной, ратифицировавшей конвенцию, — рассказали в МИД Канады.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что рассчитывает на быструю и эффективную интеграцию Швеции и Финляндии в НАТО, а также на их вклад в коллективную оборону альянса.

Пятого июля постоянные представители стран НАТО в присутствии руководства МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении двух стран к Североатлантическому альянсу. После этого начнётся процедура ратификации протоколов тридцатью странами-членами блока.

В этой связи глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов предупредил, что в настоящее время возрастает риск возникновения «каких-то катастрофических событий» в связи с приближением НАТО к границам России.