Канада расширила санкционный список против России

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Канада ввела очередные рестрикции против России, добавив в санкционный список 43 физических и 17 юридических лиц. Согласно списку, опубликованному на сайте правительства Канады, в него внесены российские военнослужащие, которых Украина ранее обвинила в якобы участии в бучинских событиях.

При этом правительство Канады не уточнило, что стало поводом для внесения россиян в санкционных списках.

В списке значатся НИИ «Аргон», завод «Машиностроитель» в Перми, АО «Горизонт» и научно-производственное предприятие «Кант». Среди внесенных в санкционные списки лиц отсутствуют публичные персоны, подтвержденной информации о биографии упомянутых в канадском реестре военных и их причастности к событиям на Украине в свободном доступе нет.

Дабы усилить давление на российский военный комплекс, Канада вводит новые меры в отношении 43 военных чиновников и 17 организаций, причастных к бессмысленному кровопролитию, включая ужасающие события в Буче, — говорится в сообщении.

В начале июля власти Канады ввели санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Под рестрикции также попали Роскомнадзор, ряд СМИ и 29 физлиц из России, в числе которых официальный представитель МИД Мария Захарова, глава международного отдела Russia Today Армен Гаспарян, бессменная ведущая программы «Время» Екатерина Андреева.

Глава Министерства финансов и вице-премьер страны Христя Фриланд 21 июня заявила, что правительство Канады надеется принять закон, позволяющий конфисковать российские активы, подпавшие под санкции. Она отметила, что свои действия Канада обсуждала и координировала с международными партнёрами, в число которых входит и США.