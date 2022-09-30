Канада расширила санкции в отношении России Канада ввела санкции против 43 россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Канады расширили санкционные списки против РФ, добавив в них 43 человек, в том числе членов семей Дмитрия Пескова, Игоря Шувалова и Сергея Чемезова сообщается на сайте канадского правительства в разделе санкций Оттавы в отношении Москвы. Рестрикции связаны с присоединением Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей к РФ.

В частности, под новые ограничения Оттавы попали члены семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — его супруга Татьяна Навка, а также его дети Елизавета и Николай. Кроме того, рестрикции коснулись членов семей председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что страны Евросоюза введут против России санкции из-за проведения референдумов в республиках Донбасса и на территориях Запорожской и Херсонской областей. По ее словам, новые рестрикции коснутся лиц, ответственных за организацию плебисцитов, а также затронут сферы, которые прежде не были охвачены.

До этого официальный представитель внешнеполитической службы Союза Петер Стано заявил, что в ЕС допускают введение санкций против наблюдателей за референдумами из стран Евросоюза, поскольку любая поддержка этих референдумов считается незаконной. В то же время он оговорился, что вопрос введения санкций будет решаться самими государствами «в индивидуальном порядке по каждому случаю».