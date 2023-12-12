Канада расширила антироссийские санкции Канада ввела антироссийские санкции в отношении 30 физлиц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Канада расширила санкционный список по России, включив в него 30 физических лиц, сообщает правительство страны на своем сайте. Отмечается, что попавшие под санкции баллотировались на недавних выборах, которые проходили в Херсонской области.

Как утверждается, эти лица обвиняются в том, что выдвинули свои кандидатуры на «незаконных» выборах на различные должности, в том числе в местную думу. В частности, в списки попал член фракции «Единая Россия» в Херсонской областной думе Тамерлан Цаликов.

Ранее Канада ввела санкции против продюсера Иосифа Пригожина и режиссера Никиты Михалкова. Также в обновленный список рестрикций вошли актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян, певцы Филипп Киркоров, Тимати, Александр Скляр и SHAMAN, певицы Валерия и Юлия Чичерина, гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский. Среди организаций оказались «МегаФон», МТС, «Теле2», «Билайн», Тинькофф Банк, а также Московское общество казаков.

Комментируя этот список, представитель Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что власти Канады стараются «бежать впереди всех» стран Запада, вводя санкции против России. По мнению Иосифа Пригожина, вероятно, Оттава с ним сводит какие-то счеты. Он отметил, что не знает, за что попал под рестрикции, поскольку в Канаде не был 10 лет.