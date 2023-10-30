Канада рассекретит имена нацистов после скандала с украинским эсэсовцем NYT: власти Канады хотят рассекретить список скрывающихся в стране нацистов

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Ярослав Хунка

Власти Канады на фоне скандала с чествованием украинского бойца СС Ярослава Хунки (Гунько) в парламенте собираются рассекретить полный список нацистов, скрывшихся в стране от наказания, сообщает The New York Times. По информации газеты, в секретный отчет вошли 833 военных преступника.

Член фракции Либеральной партии Энтони Хаусфэтер заявил, что правительство и ранее обсуждало вопрос рассекречивания перечня нацистов, однако недавний скандал с Хункой только ускорил этот процесс. Речь идет о списке военных преступников Третьего рейха, которые после Второй мировой войны нашли убежище в Канаде.

Госслужащие и сменявшие друг друга правительства обеих партий признали нацистских военных преступников, <...> эта информация должна быть ясной и открытой, — сообщил Хаусфэтер.

По информации NYT, канадское правительство не объяснило, почему изначально был засекречен документ из второй части расследования о военных преступниках от 1986 года. Как заявили журналисты, некоторые канадцы украинского происхождения, в том числе и бывшие нацисты, решительно протестовали против расследования и называли его охотой на ведьм. Из четырех нацистов, которых обвинили в Канаде в преступлениях против человечности, ни один не был осужден.

Ранее бывший министр юстиции Канады Ирвин Котлер заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников. По его словам, случай с Хункой говорит о безразличии и многолетнем бездействии власти.