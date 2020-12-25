Канада проигнорировала запрос РФ об экстрадиции бывшего эсэсовца

https://static.news.ru/photo/b54a157c-4677-11eb-ad04-fa163e074e61_660.jpg Гельмут Оберлендер Фото: bnaibrith.ca

Власти Канады никак не отреагировали на запрос России об экстрадиции бывшего нациста Гельмута Оберлендера, обвиняемого в причастности к массовым расстрелам в Ростовской области в 1942 году.

Канадские власти отказались от комментариев по данному сюжету, никаких документов они в России не запрашивали. В настоящее время посольству неизвестно о каком-либо диалоге с представителями правительства Канады по Оберлендеру, — сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Оттаве.

Ранее в Канаде было принято решение о лишении канадского гражданства 96-летнего родившегося на Украине немца Гельмута Оберлендера, который скрывал свою причастность к казни около 27 тысяч человек на территории России во время Второй мировой войны. Однако процесс решения об аннулировании гражданства и депортации нациста затягивается, в том числе из-за пандемии коронавируса.

Российские дипломаты заподозрили, что отдельные влиятельные лица в Канаде специально пытаются затянуть вопрос об экстрадиции одного из наиболее разыскиваемых нацистских преступников, чтобы дать ему спокойно дожить свой век.

18 декабря NEWS.ru писал, что Генпрокуратура РФ добилась отмены постановления о приостановлении следствия по уголовному делу о массовых убийствах граждан СССР нацистами в годы Великой Отечественной войны в Краснодарском крае. Материалы продолжат изучать сотрудники СК РФ.

В материалах обнаружены сведения об осуждении за военные преступления шести переводчиков из числа членов «Зондеркоманды СС-10а», а также о том, что переводчики Гельмут Оберлендер, Гирш и ещё пять человек покинули территорию СССР при отступлении немецко-фашистских войск, местонахождение большинства из них неизвестно. В то же время, отмечала Генпрокуратура, имеются сведения, что в настоящее время Оберлендер проживает на территории одного из зарубежных государств.