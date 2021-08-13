Канада приютит 20 тысяч беженцев из Афганистана

Власти Канады готовы приютить 20 тысяч бегущих от талибов жителей Афганистана. Среди них работавшие в республике на Оттаву, а также религиозные и сексуальные меньшинства, журналисты и правозащитники, говорится в заявлении правительства Канады. Первый рейс с ними приземлился в североамериканской стране 4 августа.

Наши команды там, здесь и по всему миру работают круглосуточно, чтобы доставить как можно больше людей в безопасное место, — отметили чиновники.

Кроме того, агентство Associated Press со ссылкой на источник передавало , что Канада собирается отправить в Афганистан спецназовцев для эвакуации сотрудников посольства в Кабуле.



Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) развернули наступление на провинции страны. Аналитики в США прогнозируют, что Кабул — столица Афганистана — падёт в срок от одного до трёх месяцев. Ситуация с каждый днём становится всё хуже, Штаты приняли решение направить в Кабул часть выведенных из Афганистана войск, чтобы помочь в эвакуации сотрудников американского посольства.

Ранее стало известно, что талибы взяли под контроль город Таринкот, который является столицей провинции Урузган. Под полным контролем боевиков оказались полицейский участок и все учреждения провинции.