Канада приостановила военную миссию на Украине из-за военнослужащих

https://static.news.ru/photo/8df1dd56-9f56-11eb-8fb7-96000091f725_660.jpg Фото: Canadian Armed Forces/facebook.com

Канада приостановила военную тренировочную миссию на Украине из-за военнослужащих, среди которых произошла вспышка коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала CBC News.

Представительница Объединённого оперативного командования Канады Алексия Кройзер отметила, что решение принято для защиты членов оперативной группы и для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Она также уточнила, что военные с подтверждённым диагнозом были изолированы от основной группы и на текущий день лечатся.

Издание Globe and Mail уточняет, что в канадской миссии на территории Украины задействованы 200 военных. Они рассредоточены по разным областям. Точное число заражённых не раскрывается, однако журналистам издания стало известно, что основной эпицентр вспышки зафиксирован в центре боевой подготовки в Яворове.

Тренировочная миссия Вооружённых сил Канады (CAF) под названием UNIFIER длится с 2015 года. Она была инициирована по просьбе Киева.

Тем временем, как писал NEWS.ru, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что при неустойчивой погоде в весенний период будут продолжаться колебания в уровне заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа.