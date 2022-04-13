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Мир

Канада предоставит Украине кредит в размере $398 млн

01:49, 14 апреля 2022
Канада предоставит Украине кредит в размере $398 млн Фото: Siegfried Grassegger/imagebroker.com/Global Look Press
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Правительство Канады выделит Украине на льготных условиях сумму в размере $398 млн. Киев подписал соответствующее кредитное соглашение. Срок кредита составляет десять лет. Об этом сообщили в Минфине Украины.

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал кредитное соглашение с правительством Канады о предоставлении Украине кредита в размере 500 миллионов канадских долларов на льготных условиях. Срок действия кредита составляет 10 лет, — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джо Байден известил главу украинского государства Владимира Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского лидера, ВСУ получат артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты, другие вооружения. Байден подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки продолжат поставки оружия на Украину для самообороны.

В свою очередь, Совет ЕС согласовал выделение дополнительных €500 млн на военную помощь Украине. В совокупности оказанная Евросоюзом помощь уже достигла €1,5 млрд. ЕС и дальше будет поддерживать украинские вооружённые силы для защиты территориальной целостности.

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