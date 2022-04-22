Канада предоставила Украине лёгкие гаубицы и тяжёлую артиллерию

Министерство обороны Канады заявило, что передала Киеву лёгкие гаубицы М777 и тяжёлую артиллерию. В комплект поставки также вошли боеприпасы к ним, отмечается в сообщении ведомства.

Канада предоставила Силам безопасности Украины тяжёлую артиллерию, как Украина запрашивала, — пояснили в военном ведомстве Канады.

Киев также получил от Оттавы противотанковые боеприпасы Carl Gustaf. Завершается процесс передачи ещё и бронированных транспортных средств. Они прибудут на Украину позже.

Оттава с начала 2022 года оказала Киеву военную помощь почти на $93 млн. На этот и следующий год заложена помощь ещё на $393 млн.

Ранее, 14 апреля, стало известно, что правительство Канады выделит Украине на льготных условиях кредит в размере $398 млн. Киев подписал соответствующее кредитное соглашение. Срок кредита составляет 10 лет.