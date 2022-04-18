18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Мир

Канада поставит Украине тяжёлую артиллерию

Трюдо заявил о намерении Канады поставить Украине тяжёлую артиллерию
22:44, 19 апреля 2022
Канада поставит Украине тяжёлую артиллерию Джастин Трюдо Фото: Peter Power/Keystone Press Agency/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава собирается передать Киеву тяжёлую артиллерию. Более подробную информацию о поставке вооружений он пообещал предоставить на текущей неделе, сообщает РИА Новости.

Канада отправит на Украину тяжёлую артиллерию, более подробная информация будет обнародована в ближайшие дни, — отметил канадский премьер.

По словам Трюдо, вооружения для Киева отбирались в соответствии с его запросами.

Ранее стало известно, что правительство Канады выделит Украине на льготных условиях сумму в размере $398 млн. Об этом стало известно 14 апреля. Киев подписал соответствующее кредитное соглашение. Срок кредита составляет 10 лет.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео