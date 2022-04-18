Канада поставит Украине тяжёлую артиллерию

Трюдо заявил о намерении Канады поставить Украине тяжёлую артиллерию
Евгений Бугров
Евгений Бугров
22:44, 19 апреля 2022
Джастин ТрюдоФото: Peter Power/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава собирается передать Киеву тяжёлую артиллерию. Более подробную информацию о поставке вооружений он пообещал предоставить на текущей неделе, сообщает РИА Новости.
Канада отправит на Украину тяжёлую артиллерию, более подробная информация будет обнародована в ближайшие дни, — отметил канадский премьер.
По словам Трюдо, вооружения для Киева отбирались в соответствии с его запросами.
Ранее стало известно, что правительство Канады выделит Украине на льготных условиях сумму в размере $398 млн. Об этом стало известно 14 апреля. Киев подписал соответствующее кредитное соглашение. Срок кредита составляет 10 лет.