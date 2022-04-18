Канада поставит Украине тяжёлую артиллерию

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США не в состоянии отследить, куда именно попадает отправленное Америкой на Украину вооружение. Из-за этого оружие может оказаться у бандформирований, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Минобороны.

По данным телеканала, риск заключается в том, что в дальнейшей перспективе часть отправленного Киеву вооружения «может оказаться в руках других вооружённых сил и ополченцев, которых США не собиралась вооружать». Американское...