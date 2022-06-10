Канада подготовилась отражать кибератаки русских хакеров Министр Мендичино: Канада готовится отражать кибератаки из России и других стран

Фото: Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Спецслужбы Канады находятся в состоянии повышенной готовности, они готовы отражать кибератаки со стороны России и других стран, являющихся недружественными. Об этом заявил министр общестенной безопасности стран Марко Мендичино. По мнению министра, потенциальными объектами для гипотетических атак могут стать «критически важные» объекты федеральной и региональной инфраструктуры. Его слова приводит телеканала Global News.

В текущей геополитической обстановке мы находимся в состоянии повышенной готовности к потенциальным кибератакам со стороны враждебных государств, таких как Россия, — сказал Мендичино.

Он также добавил, что потенциальной целью кибератак со стороны недружественых государств станет «критически важная инфраструктура» страны, как на уровне федерации так и на уровне регионов.

Как утверждает канадская разведка, наиболее вероятную стратегическую угрозы для страны представляют Россия, Китай, Иран и КНДР. Москва неоднократно отвергала данные сообщения.