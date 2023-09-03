Канада планирует усилить свою роль в борьбе с коррупцией на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Правительство Канады планирует усилить свою роль в антикоррупционных проектах на Украине, заявила в беседе с газетой The Globe and Mail канадский посол в Киеве Наталка Цмок. По ее словам, Оттава может начать обучение украинских судей и аудиторов.

[Украинцы] признают, что это (борьба с коррупцией. — NEWS.ru) очень важная реформа, они знают, что это одно из условий вступления в ЕС, — сказала Цмок.

Кроме этого, она отметила, что к концу октября Канада планирует полностью укомплектовать свое посольство в Киеве. Там будут находиться 22 дипломата, которые займутся финансированием программ по привлечению женщин в политику и бизнеса, а также проектами по разминированию территорий, указала посол.

Ранее на Украине зарегистрировали законопроект, которым предлагается на время действия на Украине военного положения приравнять некоторые коррупционные преступления к госизмене. Политолог Андрей Золотарев объяснил такой шаг повальным воровством денег, предназначенных для украинской армии. По словам эксперта, в Киеве исчезает до 30% средств, выделяемых западными странами. Речь идет о миллиардах долларов.