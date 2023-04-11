Канада передаст Украине больше оружия Трюдо: Канада передаст Украине автоматы, пулеметы и более 2 млн патронов

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Оттава передаст Киеву оружие в рамках нового пакета военной помощи, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем. Руководство Канады направит Украине автоматы, пулеметы и патроны, передает ТАСС.

Сегодня мы объявляем, что направим еще больше оружия. Мы отправим 21 тысячу автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 млн патронов, — сказал Трюдо.

11 апреля Канада расширила санкции против России, новые ограничительные меры коснулись 14 физических лиц и 34 организаций. Трюдо заявил, что очередные санкции в том числе вводятся в отношении лиц, связанных с ЧВК «Вагнер». Кроме того, страна ввела ограничения в отношении девяти предприятий, связанных с финансовым сектором Белоруссии.

В апреле прошлого года министерство обороны Канады заявило, что страна передала Киеву легкие гаубицы М777 и тяжелую артиллерию. В комплект поставки также вошли боеприпасы к ним. Киев также получил от Оттавы противотанковые боеприпасы Carl Gustaf.

В начале апреля этого года США заявили, что передадут Украине крупную партию боеприпасов, вооружений и военной техники в рамках нового пакета помощи на сумму $2,6 млрд. Имущество на $500 млн выделяется из арсенала американских вооруженных сил, еще $2,1 млрд выделяется на новые закупки.