Канада перебросила 60 военнослужащих на запад Украины

Канада перебросила 60 из 200 своих дислоцированных на Украине военнослужащих в западные районы республики, заявил СВС командующий канадскими силами на Украине подполковник Люк-Фредерик Жильбер. По его словам, эти действия были мотивированы якобы «угрозой российского вторжения».

Как отмечается , эти военнослужащие, в число которых входят инструкторы-снайперы, ранее были расположены в Одессе, Николаеве, Десне, Борисполе и Старом. Где они будут находиться сейчас, Жильбер не сказал, однако подчеркнул, что место дислокации находится к западу от Днепра.

Власти Канады призвали сограждан не посещать Украину, а тех, кто находится на её территории, покинуть по соображениям безопасности, говорится на сайте правительства страны. Отмечается, что угрозы со стороны России усилились и существует риск вооружённого конфликта. Людей предупреждают, что полёты могут быть отменены в короткие сроки, в связи с чем канадцам предлагают уехать, пока доступны коммерческие рейсы.

До этого МИД Канады принял решение вывезти с Украины семьи своих дипломатов. В заявлении ведомства также отмечается, что такое решение было принято на фоне «дестабилизирующей деятельности» России вблизи границ с Украиной. Сами работники дипмиссии пока останутся в Киеве и будут следить за развитием событий.