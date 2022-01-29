Канада отозвала своих дипломатов из посольства в Киеве

Канада отозвала часть своих сотрудников посольства на Украине, передаёт ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел Канады. Из Киева уедут дипломаты, которые не задействованы в оперативной работе. Посольство в Киеве продолжает работу в прежнем режиме.

Канада приняла решение временно отозвать второстепенных канадских сотрудников [диппредставительства] и оставшихся членов семей из канадского посольства на Украине, — заявили в МИД страны.

В ведомстве отметили, что дипмиссия по-прежнему продолжает свою работу.

Ранее стало известно, что власти Канады решили вывезти с Украины семьи своих дипломатов. В заявлении канадского МИД отметили, что такое решение было принято на фоне «дестабилизирующей деятельности» России вблизи границ с Украиной.