Канада одобрила санкции против российских физических и юридических лиц

Канадские власти приняли решение ввести новые санкции против РФ. Об этом заявил премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо в ходе обращения к нации по поводу ситуации на Украине, трансляция которого ввелась на Youtube-канале Reuters. Как заявил Трюдо, санкции коснутся 58 российских физических и юридических.

Мы вводим новые суровые санкции, они затрагивают 58 физических и юридических лиц, включая представителей российских элит и членов их семей, — сказал он.

Трюдо ранее сообщил о введении экономических санкций против России после её решение признать независимость ДНР и ЛНР. Канадцам теперь запрещена любая финансовая деятельность с донбасскими республиками.

Великобритания приняла ограничительные меры против нескольких россиян из-за спецоперации России на Украине, следует из санкционного списка, опубликованного правительством Соединённого Королевства. Рестрикции предполагают запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов.

Президент США Джо Байден заявил, что лидеры «большой семёрки» договорились продвигать «сокрушительные» санкции против России из-за проведения военной спецоперации на Украине. По словам главы Белого дома, ограничения затронут нефтяные компании, российских предпринимателей и лично Владимира Путина.