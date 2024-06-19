Канада объявила о введении новых санкций против российских физлиц Власти Канады: против 13 представителей следственных органов РФ введены санкции

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Канада ввела ограничительные меры против представителей российских следственных органов, полиции и пенитенциарной системы, следует из заявления на сайте правительства страны. По информации властей, санкции инициированы в отношении 13 человек.

Попавшие под санкции люди являются высокопоставленными чиновниками и сотрудниками российского следственного комитета, службы исполнения наказаний и полиции, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство иностранных дел Канады объявило о внесении в списки антироссийских санкций двух физических и шести юридических лиц. Согласно обнародованным данным, физлица и компании связаны с морскими и авиационными транспортировками. В частности, в список вошли генеральный директор авиапредприятия «224-й летный отряд» Владимир Михейчик и гендиректор судоходной компании «АЗИА» Владимир Шастин.

До этого Bloomberg писал, что в рамках нового пакета антироссийских рестрикций Европейский союз планирует запретить странам — участницам объединения использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России, которая заменила SWIFT. По данным агентства, также ЕС намерен ограничить доступ в свои порты российским судам.